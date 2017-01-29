رداً على ترامب .. رئيس الوزراء الكندي ينشر صورة استقباله لطفلة سورية و يجدد ترحيبه باللاجئين

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس السبت إرادة بلاده في استقبال اللاجئين “بمعزل عن معتقداتهم”، غداة قرار البيت الأبيض منع دخول مواطني سبع دول إسلامية أراضي الولايات المتحدة.

وقال ترودو في تغريدة على موقع تويتر “إلى الذين يهربون من الاضطهاد والرعب والحرب، عليكم أن تعرفوا أن كندا ستستقبلكم بمعزل عن معتقداتكم”.

وأضاف أن “التنوع يصنع قوتنا”، وكتب “أهلا بكم في كندا”.

وقام أيضا بنشر صورة لنفسه أثناء ترحيبه بفتاة سورية في مطار تورنتو في كانون أول/ديسمبر 2015 .

وكان رئيس الوزراء حرص حينذاك على أن يستقبل في المطار أول دفعة من اللاجئين السوريين في إطار جسر جوي نظمته السلطات.

ومنذ ذلك الحين استقبلت كندا أكثر من 35 ألف لاجئ سوري.

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