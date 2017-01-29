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سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الأحد 29 \ 1 \ 2017

‏3 ساعات مضت أهم الأخبار, اقتصاد و أعمال 2 تعليقان

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة السورية الأحد 29 \ 1 \ 2017

شراء مبيع
غرام الذهب عيار 21 17600
#الدولار
523
 525
اليورو
559
 562
الليرة التركية 138 140
الدرهم الإماراتي 141 142
الجنيه المصري
الريال السعودي 140 141
الدينار الأردني 736 740
البنزين
المازوت
اسطوانة الغاز
عكس السير

2 تعليقان

  1. عبود
    يناير 29, 2017 , 12:55 م في 12:55 م

    هل إنهار الليرة السورية متعلق بإنهيار صحة سيادتو !!! يتسائل حنتوش ابن زعيطوش المنتوش

    رد
  2. عبود
    يناير 29, 2017 , 12:55 م في 12:55 م

    هل إنهيار الليرة السورية متعلق بإنهيار صحة سيادتو !!! يتسائل حنتوش ابن زعيطوش المنتوش

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