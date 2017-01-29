سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة السورية الأحد 29 \ 1 \ 2017
|شراء
|مبيع
|غرام الذهب عيار 21
|17600
|#الدولار
|
523
|525
|اليورو
|
559
|562
|الليرة التركية
|138
|140
|الدرهم الإماراتي
|141
|142
|الجنيه المصري
|–
|–
|الريال السعودي
|140
|141
|الدينار الأردني
|736
|740
|البنزين
|المازوت
|اسطوانة الغاز
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هل إنهار الليرة السورية متعلق بإنهيار صحة سيادتو !!! يتسائل حنتوش ابن زعيطوش المنتوش
هل إنهيار الليرة السورية متعلق بإنهيار صحة سيادتو !!! يتسائل حنتوش ابن زعيطوش المنتوش