كم شخصاً أعدم ” داعش ” في سوريا خلال الثلاثين يوماً الماضية ؟

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد، أنه وثّق إعدام تنظيم داعش لأكثر من 69 شخصاً في مناطق سيطرته في سوريا خلال الـ30 يوماً الماضية.

وأوضح المرصد أن التنظيم نفذ عمليات الإعدام في محافظات الرقة ودير الزور وحمص وحلب والحسكة خلال الفترة من 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وحتى الـ 29 من يناير (كانون الثاني) الجاري.

وذكر المرصد أنه وثق إعدام 41 مدنياً بينهم سيدة، و6 من الفصائل الإسلامية والمقاتلة، و5 عناصر من تنظيم داعش، و17 عنصراً على الأقل من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها.

ويتهم التنظيم من قام بإعدامهم بـ”التجسس، والعمالة للقوات الكردية، والعمالة للتحالف الدولي، وسب الله، وإعطاء مواقع وإحداثيات عسكرية، والعمالة لمخابرات الحكومة الأردنية، والعمالة لصحوات الردَّة”.

ووفقاً للمرصد، فإن إجمالي عدد من أعدمهم التنظيم منذ إعلانه ما يسمى “الخلافة” في 29 يونيو (حزيران) عام 2014، ارتفع إلى 4577 من المدنيين والمقاتلين وعناصر القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها وعناصر من التنظيم. (DPA)

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