محمد بن راشد آل مكتوم يمنح الروس تأشيرة الدخول إلى الإمارات من جميع المنافذ

اعتمد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قراراً بشأن منح رعايا جمهورية روسيا الاتحادية تأشيرة الدخول إلى الدولة من جميع المنافذ.

ونص قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2017، بحسب وكالة أنباء الأمارات، على الموافقة على منح رعايا روسيا تأشيرة الدخول لمدة ثلاثين يوماً لأول مرة قابلة للتجديد لمدة مماثلة مرة واحدة، وفقاً للنظم المعمول بها في الدولة.

ويأتي القرار في إطار “تعزيز التعاون الاستراتيجي وطموحات وتطلعات البلدين، إضافة إلى فتح آفاق جديدة على مستوى التعاون الاقتصادي وتنشيط السياحة بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة، فيما يسهم القرار في تعزيز تنافسية الدولة عالميا باعتبارها مركزاً حيوياً على الصعد الاقتصادية والتجارية والسياحية في المنطقة”.

وتأتي الإمارات في المركز الأول خليجياً باعتبارها أهم شريك تجاري لروسيا، فيما تبوأت الإمارات المرتبة العاشرة على قائمة أكبر المستثمرين الأجانب في روسيا الاتحادية بمشاريع بلغت قيمتها حوالي 66 مليار درهم حتى عام 2014.

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