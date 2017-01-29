مصر : القبض على سوري حاول تهريب ” مشغولات ذهبية مرصعة بالألماس ” من بيروت

قالت وسائل إعلام مصرية، إن جمارك مطار مصر الدولي، أحبطت محاولة تهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية المرصعة بالألماس، بحوزة راكب سوري قادم من بيروت لبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية.

واشتبه مأمور الجمرك محمد حفظي براكب سوري قادم على طائرة بيروت، وبتفتيش حقيبته عثر بداخلها على 50 كيس صغير الحجم به كميات كبيرة من المشغولات الذهبية المرصعة بالألماس، قدرت قيمتها بحوالي 5 ملايين جنيه.

وأفاد الإعلام المصري بأن “إبراهيم عبد اللطيف مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3، أباتخاذ الإجراءات القانونية، وحجز المضبوطات وتحرير محضر تهرب للراكب”.

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الصورة : أرشيفية

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