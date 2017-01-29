هولندا تندد بقرار ترامب حول اللاجئين : صفعة على وجه عالمنا الحر

عبرت هولندا عن رفضها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بمنع موطني ولاجئي دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء مارك روتا (الصورة) في تصريح مشترك مع وزير الخارجية بيرت كوندرز : “هولندا مقتنعة بأن اللاجئين الفارين من الحرب والعنف يستحقون ملجئاً اَمناً بغض عن النظر دينهم وبلدهم وسنبقى مستمرين في تنفيذ هذا التصور”.

وأضاف، بحسب ما ترجم عكس السير، نحن منتبهون لأنه قد يكون هناك إرهابيون محتملون، ويقع على عاتق الأجهزة الأمنية مهمة التصدي لذلك.

وقد جاء هذا الرد من رئيس الوزراء بعد أن حثته على ذلك أربعة أحزاب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام هولندية.

و قد وصف “لودافايك أشر” زعيم حزب العمال الهولندي قرار ترامب بالتمييز العنصري، وقال عنه إنه “صفعة على وجه عالمنا الحر”.

أما خيرت فيلدرز زعيم حزب “من أجل الحرية” اليميني المتطرف، فقد عبر عن تأييده لترامب وطالبه بإضافة السعودية لقائمة البلدان المحظورة.

عكس السير