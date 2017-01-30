ألمانيا تدرب عشرات من المجندات السعوديات التابعات لحرس الحدود

تلقت أكثر من 45 مجندة سعودية دورات تدريبية مع الشرطة الاتحادية الألمانية، وذلك وفق اتفاقية عقدتها وزارة الداخلية السعودية مع ألمانيا.

ونقل موقع صحيفة عكاظ السبت عن مصادر في حرس الحدود السعودي -لم يسمها- قولها إنها عقدت مؤخرا لمدة أسبوع بالعاصمة السعودية الرياض دورة “التدريب الأمني لمفتشات حرس الحدود”، التي ضمت 16 متدربة وفق برنامج تدريبي يهدف إلى تطوير وتدريب العنصر النسائي في حرس الحدود، وذلك في إطار التعاون الأمني المشترك، ضمن خطة التدريب العملياتي مع الشرطة الاتحادية الألمانية بموجب الاتفاقية.

وأوضحت المصادر أن بقية المجندات في حرس الحدود (لم تحدد أعدادهن) سيلتحقن بالدورة ذاتها التي انتهت منها ثلاث دورات سابقة، تمكنت خلالها المجندات من أداء مهارات التأمين والحماية الشخصية والإيقاف والتحقيق المبدئي والتحقق من الشخصية والقبض والتفتيش ونقل الموقوفات ومصادرة المقبوضات.

وذكرت عكاظ أن التدريب في حرس الحدود يحظى باهتمام ودعم لا محدودين من قبل المسؤولين في الدولة، كما يتم توفير كافة الإمكانات والكوادر البشرية المتخصصة والبرامج التطويرية التي تلبي الحاجات التدريبية المطلوبة لجميع منسوبي الجهاز من عسكريين وعسكريات ومدنيين. (DPA-aljazeera).

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