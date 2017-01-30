الائتلاف : تهجير أهالي وادي بردى انتهاك للهدنة و جزء من سياسة التهجير القسري

أكد “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” أن “أي عملية يتم خلالها إخراج أو تهجير مدنيين من بيوتهم وبلداتهم، تحت أي ذريعة، هي خرق وانتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار مكشوف في مخططات التغيير الديمغرافي القسري”.

وأدان الائتلاف الاثنين، في بيان، “إجبار سكان وأهالي وادي بردى على ترك أرضهم، وتخييرهم بين الخروج منها، أو الجوع والحصار، أو العودة والخضوع لقمع النظام والميليشيات الإرهابية الأخرى”.

وطالب الائتلاف مجلس الأمن بإصدار قرار، تحت الفصل السابع، يقضي بوقف كل أشكال القتل والحصار والتهجير القسري، وإلزام جميع الأطراف باحترام اتفاق وقف إطلاق النار. (DPA)

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