النمس عريفاً للحفل .. رجل أعمال ” سوري – سويدي ” موال للنظام يقيم ” حفلاً خيرياً ضخماً ” في استوكهولم لمساعدة المتضررين من ” الإرهاب ” في سوريا ( فيديو )

أقام رجل أعمال سوري – سويدي موال للنظام حفلاً في مدينة استوكهولم، كرم فيه عدد من الشخصيات الموالية لبشار الأسد وجيشه.

وقالت وسائل إعلام موالية، إن رجل الأعمال والمغترب السوري “ميشال عيسى” أقام مهرجاناً خيرياً في السويد، وكرم فيه “نخبة من الفنانين السوريين أبرزهم الفنان مصطفى الخاني وناصيف زيتون والمصمم السوري العالمي آدم عفاره”.

وكان عنوان المهرجان، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام النظام : “مكان لنجتمع ونؤكد نحن البشر أننا ننتمي إلى بعضنا البعض بغض النظر عن الاختلافات الأخرى”.

ونقلت صحيفة تشرين عن عيسى قوله : “يهدف المهرجان إلى التقريب بين شعوب العالم ومساعدة أهلنا في الوطن حيث سيذهب ريعه إلى المتضررين من الإرهاب، مشيراً إلى أهمية مشاركة أسماء سورية أكدت تميزها وحضورها عالمياً واستطاعت أن ترفع اسم سورية عالياً”.

وأضاف عيسى: “أفتخر بانتمائي إلى سورية التي تحمل مسؤولية الدفاع عن الإنسان ومحاربة الإرهاب ونحن كسوريين حول العالم يجب أن نكون سفراء للمحبة والسلام التي نشأت على أرض وطننا”.

ونقلت الصحيفة عن الممثل مصطفى الخاني “اعتزازه وفخره بحمله العلم السوري على منصة المهرجان بحضور فنانين عالميين وحشد جماهيري كبير تفاعل بالتصفيق والهتاف لسورية، مؤكداً أنّ كلّ سوري ومن أي مكان في العالم يمكنه أن يوصل صوته وحضوره ويؤكد انتماءه وهويته”، على حد زعمه.

ووصف الموالون الحفل الذي أقامه عيسى بأنه “أضخم حفل خيري في أوروبا وبحضور نجوم من مختلف انحاء العالم وبحضور أهم المؤسسات الخيرية والانسانية في العالم”.

وتناقل موالون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر الخاني وهو يغني في الحفل، وأخرى تظهر عيسى مع المغني ناصيف زيتون ومصطفى الخاني واللاجئ السوري “محمود بيطار” الذي اشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتسجيله فيديوهات “كوميدية” أبرزها عن اللاجئين وحياتهم ونشاطاتهم.

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