بالفيديو .. لحظة اقتحام شاحنة لحافلة ركاب في نيويورك

التقطت كاميرات المراقبة من داخل حافلة في نيويورك لحظة اصطدام شاحنة صغيرة خارجة عن السيطرة بالحافلة من الجانب، وذلك تحت أنظار الركاب الذين نجوا بأعجوبة من موت محقق.

وفي الفيديو الذي تم تصويره يوم الخميس 19 كانون الثاني الجاري، تظهر سيارة البيك أب وهي تخرج عن مسارها، لتصدم الحافلة، في الوقت الذي حاول الركاب الاحتماء والابتعاد عن مكان الاصطدام.

ووقع الاصطدام عند أحد أبواب الحافلة، مما أدى إلى قذف أحد الركاب إلى الناحية الأخرى، وتعرض بعض الركاب الآخرين لإصابات طفيفة وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، لكن أياً منهم لم يعاني من إصابات خطيرة، على الرغم من قوة الاصطدام، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وشوهدت سائقة الحافلة دافني روس باول، وهي تحاول الاطمئنان على سلامة الركاب بعد حادثة الاصطدام، في حين سارع الركاب إلى الترجل من الحافلة، بعد أن تملكهم الرعب مما حدث.

وأظهرت التحقيقات أن سائق الشاحنة نيل برونيل ضغط على دعاسة الغاز بدلاً من الفرامل عن طريق الخطأ، مما أدى إلى انطلاق الشاحنة بسرعة جنونية، في حين لا تزال الشرطة تحقق في ملابسات القضية.

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