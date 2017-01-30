تعديل قوائم الطيارين و أطقم الضيافة في طيران الإمارات وفقاً للحظر الأمريكي !

قالت متحدثة باسم شركة طيران الإمارات الأحد إن الشركة اضطرت لتغيير جداول عمل المضيفين والطيارين في الرحلات المتوجهة إلى الولايات المتحدة بعد قرار الحظر المفاجئ الذي شمل منع مواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين من دخول الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة في تعليقات عبر البريد الإلكتروني “إن التغير الأحدث في متطلبات دخول الولايات المتحدة المتعلق بمواطني سبعة بلدان يطبق على المسافرين وأطقم رحلات الطيران”.

وأضافت “أجرينا التعديلات اللازمة بالنسبة لأفراد أطقم الطيران تماشيا مع المتطلبات الجديدة”.

وقالت متحدثة أخرى لرويترز عبر الهاتف إن تأثير الحظر الأمريكي على قوائم الخدمة سيكون ضئيلا بسبب تنوع جنسيات العاملين في طيران الإمارات.

وأضافت المتحدثة أن طيران الإمارات- أكبر شركة في العالم للنقل الجوي لمسافات بعيدة- يعمل بها ما يزيد على 23 ألفا من أفراد أطقم الضيافة ونحو 4000 طيار من كل أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.

وطيران الإمارات مملوكة لحكومة دبي . وتسير الشركة يوميا من دبي رحلات إلى 11 مدينة أمريكية بما في ذلك نيويورك وواشنطن ولوس أنجليس ومن المقرر أن تضيف مدينة أمريكية جديدة في مارس آذار.

ولم تعلق شركة الاتحاد للطيران ومقرها العاصمة الإماراتية أبوظبي حتى الآن على تأثير قرار الحظر الأمريكي على أطقم الطيران لديها.

وأحالت متحدثة باسم شركة الخطوط الجوية القطرية رويترز إلى بيان نشرته على موقعها على الإنترنت قالت فيه إن الركاب سيكونون بحاجة إلى بطاقات خضراء أو تأشيرات دبلوماسية لدخول الولايات المتحدة.

ونشرت شركتا طيران الإمارات والاتحاد للطيران بيانين مشابهين على موقعيهما على الانترنت.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أمرا تنفيذيا يقضي بتعليق دخول مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما على الأقل.

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إن صناعة الطيران فوجئت بقرار الحظر.

وقالت المتحدثة الأولى باسم طيران الإمارات “حتى الآن لم يتأثر أي فرد من أطقم طيران الإمارات بالتغيير”. وقالت الشركة أمس السبت إن “عددا قليلا جدا” من ركابها المسافرين تأثروا بقرار الحظر.

وقالت الشركة الأحد إنها “ستواصل الالتزام بالإرشادات التي توفرها إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية” وإن الرحلات إلى الولايات المتحدة تسير وفق مواعيدها المحددة. (REUTERS)

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