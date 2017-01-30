حركة حماس : حريصون على إقامة علاقة حميمية مع إيران

قال الناطق الرسمي باسم حركة “حماس” سامي أبو زهري، الأحد 29 يناير/كانون الثاني، إن الحركة تريد إقامة “علاقة حميمية” مع إيران.

وأضاف أبو زهري، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده في العاصمة الجزائرية، مع رئيس حزب “تجمع أمل الجزائر” الموالي للحكومة، عمر غول، إن “حركة حماس حريصة على بناء علاقات متوازنة وحميمية مع كل الأطراف العربية والإسلامية، وبلا شك من بينها إيران”.

وتابع “هناك جهود واتصالات لتقوية العلاقة (مع إيران) في المرحلة الأخيرة، ونأمل أن نصل إلى شيء إيجابي”، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل حول تلك الجهود والاتصالات.

وعلى مدار سنوات، أقامت “حماس” علاقات قوية ومتينة مع إيران، لكن اندلاع الأزمة السورية في مارس/ آذار من العام 2011، وتأييد الحركة لقوى المعارضة، أثر سلبا على علاقاتها مع طهران.

ورحب القيادي في “حماس” بأي دور جزائري لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وذلك في رده على سؤال صحفي بشأن الدور الذي يمكن تلعبه الجزائر في إنهاء الانقسام الفلسطيني. (ANADOLU)

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