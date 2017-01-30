خطأ قاتل يتسبب بمصرع عريس مصري ليلة زفافه

لم تعلم أسرة الشاب المصري “أ.ع” 28 عاماً ، أنها سترتدي الملابس السوداء في نفس ليلة زفافه بعد أن تحول الفرح إلى مأتم .

قبل الانتهاء من نقل معدات الحفل في مركز القوصية بمحافظة أسيوط ، لقي العريس الشاب مصرعه داخل حمام شقته بعد قرابة ساعتين من زفافه.

وبدأت الواقعة رسمياً بتلقي قسم الشرطة بلاغاً يفيد بمصرع الشاب داخل حمام منزله بعد قرابة ساعتين من حفل زفافه وفق ما اوردت قناة إرم نيوز ، وانتقل رجال الأمن لمقر الواقعة وبالمعاينة تبين أن الشاب دخل الحمام ليغتسل، وتسبب سخان المياه في مصرعه بعد تسرب الغاز منه لتفاجأ زوجته التي كانت في غرفة النوم بمصرعه.

وتم نقل جثة الشاب للمشرحة لإعداد تقرير طبي بشأنها قبل التصريح بدفنه في نفس ليلة الزفاف وسط أجواء من الحزن الذي خيم على أهل وأسرة العريس والعروس.

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