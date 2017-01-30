” خنساوات سوريا ” .. جديد ميليشيات بشار الأسد في القامشلي

قالت وسائل إعلام موالية للنظام، إن فرع حزب البعث في محافظة الحسكة الخاضعة بمجملها لسيطرة وحدات الحماية الكردية، نظم دورة تدريبية لمجموعة من نساء قرى القامشلي، انتهت بتخريج كتيبة نسائية من 140 مقاتلة مدربة على القتال باالأسلحة الخفيفة والفردية والإسعافات الأولية، تحت مسمى “خنساوات سوريا”.

ونقلت قناة الجديد اللبنانية عن عضو قيادة فرع البعث في الحسكة “جازية طعيمة شيخ علي” قولها، إن التحضيرات للدورة بدأت منذ عام تقريباً “حينما خضعت النساء المشاركات لدورات خاصة في الاسعاف السريع، والقتال بالأسلحة الفردية لمؤازرة الجيش السوري، بالإضافة إلى أمن الحواجز وأساسيات التمريض”.

وقالت الشيخ علي: “هذه الدورة لن تكون الأخيرة، هناك العديد من هذه الدورات لتأهيل النساء وتدريبهنّ ليكنّ سنداً للرجال في المعارك”، موضحة أن لا شروط تتعلق بأعمار المشاركات في الدورات “كل من تستطيع أن تحمل سلاحا سيتم تدريبها”.

وضمت الدورة التدريبية التي أقيمت في قرية حامو التابعة للقامشلي، نساء من القرية ومن القرى المحيطة التي تسيطر عليها ميليشيات بشار الأسد، وأشرف على التدريبات ضباط من الفوج 54، على حد زعم القناة.

ووزعت أثناء الدورة على المتدربات بزّات عسكرية وأسلحة فردية ضمت بنادق ومسدسات وأسلحة رشاشة.

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