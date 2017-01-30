“ شقة النجاة ” بـ 3 ملايين دولار في قبو ” يوم القيامة ” ( فيديو )

هذا هو مشروع شقة النجاة.. وهو مجمع سكني من 15 طابقاً مبني في صومعة سابقة لصواريخ نووية بولاية كانساس الأمريكية. وبمبلغ 3 ملايين دولار، كان بإمكانكم امتلاك شقة خاصة على امتداد طابق كامل، والتي صُممت منذ سنوات من قبل فيلق من المهندسين بالجيش.

وتحول إلى مسكن بعد الأخذ بالاعتبار الارتفاع عن مستوى البحر وعلم الزلازل والقرب من التجمعات السكنية. وقلت إنه كان بإمكانكم الحصول على واحدة بالماضي، لأن الشقق قد بيعت كلها. لاري، ما هي وسائل الراحة الموجودة في هذا القبو؟

لاري هال “مالك مشروع شقة النجاة”: “إنها كالباخرة السياحية المصغرة. يوجد فيها جدار لرياضة التسلق وممر خاص بالألعاب للأطفال لمواصلة دراستهم، وكذلك مكتبة وقاعة سينما وحانة وقاعة استراحة. يوجد فيها كل ما تحتاجه للاستقرار والحفاظ على مظاهر الحياة الطبيعية عندما تكون الأمور في الخارج غير طبيعية”.

هل يأتي المشترون الآن؟ أو أن عليهم القدوم فقط في أسوأ الحالات؟

لاري هال وفق ما اوردت شبكة سي ان ان : “عندما اشتروا الشقق، اعتقدوا أنهم لن يأتوا إلا في حال وقوع كارثة في مكان ما. لكن بعدما رأوا مستوى البناء وتنوع الأمور التي يمكنهم القيام بها، بدأوا بالقدوم بشكل منتظم. أغلبهم يأتون مرتين إلى ثلاث مرات في السنة، لقضاء اسبوع أو اسبوعين من أجل الابتعاد عن صخب وضجيج المدينة والشعور بالأمان”.

لو وقعت الكوارث في كل مكان، وكنتُ واحداً من المالكين، كيف سأصل إلى كانساس؟

لاري هال: “ستصل إلى كانساس غالباً بالسيارة أو الطائرة. أغلب عملائنا يملكون ثلاث خطط للوصول. واشتروا أيضاً مركبات مدرعة على نطاق واسع. هؤلاء يملكون مركبات يمكنها القيادة لمسافة تصل إلى 2500 ميل دون الحاجة للتوقف من أجل الوقود. وهي مركبات مدرعة وضد الرصاص. لذا حتى ولو استغرقوا يومين للوصول، ليس عليهم القلق بشأن الوقود”.

عكس السير