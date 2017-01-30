ضاحي خلفان مؤيداً لترامب : السوريون خربوا وطنهم و لا يجب السماح لهم بتخريب أمريكا .. و ” السوري حده تركيا ” !

أيد نائب قائد شرطة الإمارات، الفريق ضاحي خلفان، بشدة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بمنع دخول مواطنين ولاجئين عدة دول عربية وإسلامية إلى أراضي بلاده.
وألصق خلفان، في سلسلة من التغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأحد 29 يناير/كانون الثاني، بالرعايا الممنوعين من دخول الولايات المتحدة عدة نعوت، منها أنهم شعوب متخلفة، وجاليات متخلفة، وشعوب ميتة، وجماعات غير منتجة.
وأضاف خلفان إن من منعهم ترامب من دخول أراضي بلاده يجب أن يمنعوا حتى من دخول الصومال.
وذكر خلفان في معرض دفاعه عن قرار ترامب الذي أثار جدلا واسعا بما في ذلك داخل الولايات المتحدة، أن الولايات المتحدة كانت في السابق تفتح أراضيها “لكل من هب ودب”.
وعن السوريين قال خلفان إنهم “خربوا أوطانهم” ولا يجب السماح لهم بتخريب أمريكا، مضيفاً أن “السوري حده تركيا”.
ضاحي خلفان… روح إسأل أمك مين أبوك ؟؟
عليك من الله ماتستحق
كلام صحيح الحمير و البغال من السوريين خربوا بلدهم
فعلاً السوريين شعوب غير منتجة…. شوفو الإنتاج والصناعة الإماراتية…..هههههههههه والدليل عدد السكان ونسبة الإماراتية بينهم ( 10% )
تسقط انت واسيادك يا جرو ايران ، مليون سوري يعملون في بلدك لولاهم لسقطت انت وال ملطوم .
انتم من دمر سوريا ودمر مصر ودمر اليمن موعدنا قريب ان شاء الله .
لغة التعميم نتاج مرض انفصام
لاحول ولاقوة إلا بالله
اللي بسمع كلامك بفكر انك انسان منتج أو مصنع أو حتى مخترع
ع فكرة انت وكل عظمة الامارات المصطنعه لاتشكل شي أمام اقتصاد تركيا اللي انت حدك مابوصلها.
هالانسان دايما كلامه غير موزون و بدون تفكير لذلك لا يؤاخذ.
بالرغم من كل ما يواجه الانسان السوري من مصاعب يبقى انسان منحدر من حضارة وهالشي لابد أن ينعكس على الأجيال القادمة ولو بنسبه.
سبحان الله التكبر الى اين وصل ؟ ان الله يرا ويسمع واليه المصير وعنده الحساب
الله يلعن اللي علفك وفلتك ياعاهر ….المشكله انوا العاهره صارت تحكي بالشرف والمتخلف الجاهل .خرفان.صار يحكي بالحضاره………….والله اخر زمان..بس عتبي على تركيا اللي ما نشرت صورك باحضان امثالك عاهرات تركيا …هذا مستواكم بالامس طلع قرار اسيادك بادخال الروس من كل المنافذ ….طبعا والقصد بالروس هم قطعان العاهرات الروسيات…انبسطوا فيهم والله كبير