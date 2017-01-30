ضاحي خلفان مؤيداً لترامب : السوريون خربوا وطنهم و لا يجب السماح لهم بتخريب أمريكا .. و ” السوري حده تركيا ” !

أيد نائب قائد شرطة الإمارات، الفريق ضاحي خلفان، بشدة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بمنع دخول مواطنين ولاجئين عدة دول عربية وإسلامية إلى أراضي بلاده.

وألصق خلفان، في سلسلة من التغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأحد 29 يناير/كانون الثاني، بالرعايا الممنوعين من دخول الولايات المتحدة عدة نعوت، منها أنهم شعوب متخلفة، وجاليات متخلفة، وشعوب ميتة، وجماعات غير منتجة.

وأضاف خلفان إن من منعهم ترامب من دخول أراضي بلاده يجب أن يمنعوا حتى من دخول الصومال.

وذكر خلفان في معرض دفاعه عن قرار ترامب الذي أثار جدلا واسعا بما في ذلك داخل الولايات المتحدة، أن الولايات المتحدة كانت في السابق تفتح أراضيها “لكل من هب ودب”.

وعن السوريين قال خلفان إنهم “خربوا أوطانهم” ولا يجب السماح لهم بتخريب أمريكا، مضيفاً أن “السوري حده تركيا”.

عكس السير