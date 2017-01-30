الرئيسية » ورد الآن » عزمي بشارة : بعد الهجوم الإرهابي ضد مصلين مسلمين في كوبيك (وهي بالمناسبة مدينة معروفة بالتسامح والتعايش) في كندا، هل سيمنع ترامب الكنديين من دخول أميركا؟
عزمي بشارة : بعد الهجوم الإرهابي ضد مصلين مسلمين في كوبيك (وهي بالمناسبة مدينة معروفة بالتسامح والتعايش) في كندا، هل سيمنع ترامب الكنديين من دخول أميركا؟
3 ساعات مضت ورد الآن
هاشتاغأميركا ترامب كندا
غلطان كتير .مدينة كيبك معروفة بعنصريتها. مجرد عدم تحدثك بالفرنسية يعرضك للتجاهل و التعامل الفظ حتى لو كنت اشقر وعيونك زرق و اسمك جون. فما بالك باصحاب اللحى و مرتديات النقاب؟