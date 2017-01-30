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عزمي بشارة : بعد الهجوم الإرهابي ضد مصلين مسلمين في كوبيك (وهي بالمناسبة مدينة معروفة بالتسامح والتعايش) في كندا، هل سيمنع ترامب الكنديين من دخول أميركا؟