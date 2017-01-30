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عزمي بشارة : بعد الهجوم الإرهابي ضد مصلين مسلمين في كوبيك (وهي بالمناسبة مدينة معروفة بالتسامح والتعايش) في كندا، هل سيمنع ترامب الكنديين من دخول أميركا؟

‏3 ساعات مضت ورد الآن تعليق واحد

عكس السير

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تعليق واحد

  1. 1818
    يناير 30, 2017 , 7:17 م في 7:17 م

    غلطان كتير .مدينة كيبك معروفة بعنصريتها. مجرد عدم تحدثك بالفرنسية يعرضك للتجاهل و التعامل الفظ حتى لو كنت اشقر وعيونك زرق و اسمك جون. فما بالك باصحاب اللحى و مرتديات النقاب؟

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