كندا : إقامة مؤقتة للأجانب العالقين بسبب قرار ترامب

أعلن وزير الهجرة الكندي احمد حسين أن بلاده ستمنح تراخيص اقامة مؤقتة للاجانب العالقين على اراضيها من رعايا الدول السبع المشمولة بحظر السفر الذي فرضه الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وأدلى الوزير المتحدر من اصول صومالية بهذا التصريح خلال مؤتمر صحافي لم يوضح فيه كم هو تحديدا عدد الذين سيستفيدون من هذا القرار، مؤكدا من ناحية ثانية ان اوتاوا حصلت على تأكيدات من واشنطن بأن حظر السفر لا يسري على الكنديين الذين يحملون ايضا جنسية احدى الدول السبع المستهدفة بالقرار.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أكد السبت أن بلاده ماضية في استقبال اللاجئين “بمعزل عن معتقداتهم”، في رد غير مباشر على قرار ترامب منع دخول مواطني سبع دول اسلامية (العراق وايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن) إلى الولايات المتحدة.

وقال ترودو في تغريدة على تويتر “إلى الذين يهربون من الاضطهاد والرعب والحرب، عليكم ان تعرفوا أن كندا ستستقبلكم بمعزل عن معتقداتكم”، مؤكدا ان “التنوع يصنع قوتنا”. واضاف “اهلا بكم في كندا”.

وكان مكتب رئيس الوزراء الكندي أكد السبت انه تلقى من واشنطن تأكيدات بان الكنديين الذي يحملون جنسية احدى الدول السبع الواردة في المرسوم، لن يتأثروا بهذا الحظر.

وقالت كيت بيرشيز مديرة الاتصال في مكتب رئيس الحكومة الكندية في رسالة الكترونية “تلقينا تأكيدا بان المواطنين الكنديين الذين يسافرون بجوازات سفر كندية، بمن فيهم مزدوجو الجنسية، لن يتأثروا بهذا المنع″.

وذكرت شبكة اذاعة كندا الحكومية استنادا إلى ارقام تعود إلى 2011، ان اكثر من 35 الف كندي يحملون جواز سفر صادر عن حكومة احدى الدول السبع. (AFP)

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