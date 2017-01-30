مسؤول في إدارة ترامب : تنفيذ حظر السفر على مواطني سبع دول يحقق ” نجاحاً هائلاً “

قال مسؤول بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن جميع الأوامر التي وقعها ترامب وتحظر دخول لاجئين ومواطني سبع دول ما تزال سارية ويتم تنفيذها وقد حقق تنفيذ هذه الأوامر “قصة نجاح هائلة”.
وقال المسؤول في إفادة للصحفيين شريطة عدم نشر اسمه “لم يتغير شيء”.
وأضاف المسؤول “جميع الأوامر التنفيذية الثلاثة الصادرة عن الرئيس ترامب تسري بصورة كاملة وتنفذ وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل وجميع الوكالات المعنية في أنحاء الحكومة الاتحادية الأوامر التنفيذية الثلاثة”.
ورفض المسؤول الانتقادات التي وجهت لطريقة تنفيذ خطة ترامب قائلا “إنها حقا قصة نجاح هائلة فيما يتعلق بالتنفيذ على كل مستوى فردي”. (REUTERS)
عكس السير
قيم الخبر
أمريكا الدولة العظمى أصبحت عظمتها بزمن ترامب الاستقواء على الغلابة المضطهدين البائسين من دول مزقتها الحروب والدمار والخراب ولامريكا نصيب الاسد بدمارها وخرابها.
العالم يتغير ويبدو أن الشر سيصبح هو المسيطر وصحيح أن هنالك من الامريكان من رفض ما يقوم به ترامب ولكن لكي لا ننخدع يجب أن نقر بأن من أوصل ترامب لسدة الحكم هم الشريحة العريضة من الامريكان وبالنهاية ما قام به ترامب لا يعدو كونه زوبعه بفنجان قام بها لكي يرضي غرور من انتخبوه من العنصريين.