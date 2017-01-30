مسؤول في إدارة ترامب : تنفيذ حظر السفر على مواطني سبع دول يحقق ” نجاحاً هائلاً “

قال مسؤول بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن جميع الأوامر التي وقعها ترامب وتحظر دخول لاجئين ومواطني سبع دول ما تزال سارية ويتم تنفيذها وقد حقق تنفيذ هذه الأوامر “قصة نجاح هائلة”.

وقال المسؤول في إفادة للصحفيين شريطة عدم نشر اسمه “لم يتغير شيء”.

وأضاف المسؤول “جميع الأوامر التنفيذية الثلاثة الصادرة عن الرئيس ترامب تسري بصورة كاملة وتنفذ وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل وجميع الوكالات المعنية في أنحاء الحكومة الاتحادية الأوامر التنفيذية الثلاثة”.

ورفض المسؤول الانتقادات التي وجهت لطريقة تنفيذ خطة ترامب قائلا “إنها حقا قصة نجاح هائلة فيما يتعلق بالتنفيذ على كل مستوى فردي”. (REUTERS)

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