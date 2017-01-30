وزير خارجية بولندا : لترامب الحق في منع المهاجرين

نقلت صحف محلية، اليوم الإثنين، عن وزير الخارجية البولندي، ويتلد واشتشيكوفسكي، قوله إن “للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الحق في منع المهاجرين واللاجئين من دخول بلاده”.

وأضاف الوزير لقناة “بولسات نيوز”، إن “ترامب تم اختياره رئيساً للولايات المتحدة من قبل الشعب الأمريكي، وله الحق في سن سياسات لجوء خاصة ببلاده”.

وينتمي واشتشيكوفسكي لحكومة محافظة، تعارض بشدة قبول اللاجئين المسلمين، إذ لعبت دوراً في إيقاف مساعي توطين اللاجئين في الاتحاد الأوروبي.

ووقّع ترامب، يوم الجمعة الماضي، أمراً تنفيذياً، تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على القادمين، من سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن. (ANADOLU)

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