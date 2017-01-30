وليد المعلم يدعو اللاجئين السوريين للعودة إلى بلدهم و يعدهم بتأمين ” الحياة الكريمة ” لهم

جدد وزير خارجية بشار الأسد، وليد المعلم، اليوم الاثنين، دعوة نظامه “لأبناء الشعب السوري اللاجئين في دول الجوار إلى العودة”.

وأكد المعلم استعداد نظامه “لتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم”.

ونقلت وكالة أنباء النظام عن المعلم، لدى استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، دعوته “اللاجئين السوريين في الدول المجاورة إلى العودة لبلدهم مؤكدا استعدادها لاستقبالهم وتأمين متطلبات الحياة الكريمة لهم”.

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