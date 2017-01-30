وليد المعلم يدعو اللاجئين السوريين للعودة إلى بلدهم و يعدهم بتأمين ” الحياة الكريمة ” لهم

جدد وزير خارجية بشار الأسد، وليد المعلم، اليوم الاثنين، دعوة نظامه “لأبناء الشعب السوري اللاجئين في دول الجوار إلى العودة”.
وأكد المعلم استعداد نظامه “لتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم”.
ونقلت وكالة أنباء النظام عن المعلم، لدى استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، دعوته “اللاجئين السوريين في الدول المجاورة إلى العودة لبلدهم مؤكدا استعدادها لاستقبالهم وتأمين متطلبات الحياة الكريمة لهم”.
عكس السير
قيم الخبر
ليكني جاي استاذ وليد فورا ضابب غراضي وراجع كمل جيش ، بس قلي على اي فرع لازم عدي اول مشان اختصر ، واحكيلي شوي عن تقنين المي والكهربا واحكيلي اكتر عن خطف البنات من بيوتها والشرطة الروسية بحلب وحواجز الايرانيين بشوارع الشام وداعش بدير الزور والنصرة بادلب . يرحم ابوك قلي وين ارجع انا والله العظيم مشتاق لسوريا اكتر من حبك للسلطة
انشالله يارررب مافي احلا من سوريا
حياه كريمة بدون كهرباء او ماء او وقود.. وظيفه بالدوله او بالقطاع الخاص بمرتب فخم لايكفيك الا لخمسًايام اذا كنت موفر وايديك ماسكه.. او لآخر الشهر وبكل بساطه وبيت وسياره للك واحده لزوجتك وللأولاد وبيت بالجبل وشاليه بالبحر وبيت لصاحبه الروسية يلي جايبها من المرقص بس لازم تكون اولا: علوي من قرود الجبل وتانياً حرامي عديم الضمير ابن شحاطه
هي الحياه الكريمه على طريقه ال الجحش ومن لف لفهم
ايها الوغد
من كان السبب في تهجيرنا
من كان السبب في خراب بلادنا
اليس النظام الطائفي القذر المجرم الحاقد
اليس هذا اانظام السافل الذي تدافع عنه
هل تثق تنت ايها السافل المنحط ايها الوضيع بما تقوله
هل الحياة الكريمة ممكن تحقيقها مع وجود تلنظتم العلوي تلطائفي البغيض
رجال سورية سيحرروها منكم ايها العصابة المارقة
وليدوووووووووووو .، حبيتك
وليد المعلم مثل العاهرة التي تحاضر بلشرف