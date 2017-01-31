” أبل ” تحذف تطبيقات إيرانية من متجرها

باشرت شركة “#أبل” الأميركية في إزالة تطبيقات إيرانية من متجرها للأجهزة الذكية، مرجعة القرار إلى العقوبات الأميركية التي تم تجديدها على إيران.

ولم يجد الإيرانيون في الأيام الأخيرة تطبيقات شركة “ديجيكالا” وهي أكبر بوابة إيرانية للتجارة الإلكترونية، على متجر أبل، وفق ما نقل موقع “تك كرانش” عن وسائل إعلامية إيرانية.

وأرسلت أبل إلى الشركات الإيرانية التي تحاول تحميل تطبيقات على متجرها رسالة مفادها، أن المتجر الخاص بها لا يمكن أن يستوعب تطبيقات إيرانية في الوقت الحالي، بسبب لائحة العقوبات التي أصدرتها وزارة الخارجية الأميركية.

وكانت الشركة الأميركية أتاحت للإيرانيين تحميل تطبيقاتهم على متجرها في سبتمبر 2016 عندما بدأ الرفع التدريجي للعقوبات الدولية المفروضة على إيران بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز ، وتسعى كثير من الشركات الإيرانية إلى تسجيل تطبيقاتها خارج إيران حتى تصبح شرعية داخل متجر أبل.

وتشير تقديرات إلى وجود 40 مليون هاتف ذكي في إيران، من بينها 6 ملايين هاتف آيفون، ويجري تهريب نحو 100 ألف هاتف آيفون إلى إيران شهريا.

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