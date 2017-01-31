ألمانيا : أصغر نائبة في برلين تدافع عن شرطي ألماني قد يعاقب لمشاركته في ” فيلم إباحي “

ظهور طالب في أكاديمة الشرطة في فيلم إباحي يثير جدلاً في ألمانيا

تسبب ظهور طالب بأكاديمية الشرطة ببرلين في فيلم إباحي بجدل واسع في ألمانيا.

صحيفة “برلينر تسايتونغ” قالت، بحسب ما ترجم عكس السير إن الطالب شارك في فيلم إباحي عام 2014، وحصل على 20 يورو لقاء مشاركته.

ولفت الفيديو أنظار الشرطة وبدأت تحقيقاً حوله، لأن “ظهور الشرطي في هكذا فيديو يتعارض مع مظهر وهيبة رجال الشرطة”، ومن المنتظر اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه.

وعلقة النائبة في البرلمان الألماني عن حزب الخضر “يونه تومياك” عن الشرطي والفيديو بالقول : “الشرطي المتدرب مارس بحسب ما ظهر الجنس الآمن , فلذلك أعتقد أيضا أنه يقف للأمان سواء في حماية الطرقات أو في حياته الخاصة، من وجهة نظري أرى أنه قام بما يجب أن يتحلى به الشرطي القوي”.

وتبلغ تومياك من العمر 19 عاماً، وهي أصغر نائبة في تاريخ برلمان برلين، بحسب الصحيفة.

ولامت النائبة الشرطة على اجراءاتها وتصوراتها الأخلاقية القديمة التي لا تتطابق مع العصر الحالي، مشيرة إلى أن الفيلم قد يدمر المستقبل المهني للشرطي.

عكس السير