ألمانيا : إستطلاع يشير إلى أن غالبية الألمان يشعرون بالتهديد من الإرهاب و الجريمة

كشف استطلاع للرأي من معهد “يوغوف” الألماني أن غالبية الألمان يشعرون بأنهم في خطر من الإرهاب والجريمة.

وتصدر خطر التعرض لجرائم عبر الانترنت قائمة المخاوف يليه خطر التعرض لهجوم إرهابي.

وأظهر استطلاع الذي نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 50% من الألمان يشعرون بأنهم “مهددون” أو”مهددون للغاية” من الهجمات أو جرائم السطو على المنازل أو النشل أو التحايل أو جرائم الإنترنت أو العنف جسدي.

وحلّ الخوف من التعرض لجرائم عبر الإنترنت في المرتبة الأولى بنسبة 63%، بينما جاء الخوف من التعرض لهجوم إرهابي في المرتبة الثانية بنسبة 59%.

وجاء في المرتبة الثالثة الخوف من التعرض لعنف جسدي في الشوارع أو الأماكن العامة بنسبة 55%، يليه الخوف من التعرض للسطو في المنازل بنسبة 53%.

وفي المقابل يخشى 31% فقط من الألمان من دخول بلدهم في حرب.

وأجرى الاستطلاع معهد “يوغوف” لقياس مؤشرات الرأي، وشمل الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من 20 حتى 24 كانون ثان/يناير الجاري 1032 ألمانيا. (DPA)

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