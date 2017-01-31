ألمانيا : السجن لسلفيين سرقوا كنائس لـ ” تمويل الجهاد في سوريا ” !

أصدرت المحكمة العليا بمدينة كولونيا أحكاما بالسجن في حق ثمانية سلفيين، تتراوح بين عامين وسبعة أشهر وبين أربعة أعوام وعشرة أشهر، بسبب عمليات سطو استهدفت كنائس لتمويل “الجهاد”.

وقام هؤلاء الرجال بعمليات السطو والسرقة من أجل تمويل الجهاد في سوريا، حسب مصادر قضائية.

وأكدت المحكمة تورطهم أيضا في عمليات السرقة المنظمة والاعتداء الجسدي. في حين لم يثبت عليهم لتخطيط لعمل عنيف يهدد أمن الدولة، كما أوضح رئيس المحكمة رالف-بيتر سوسنا يوم الاثنين، أثناء النطق بالحكم.

وتابع رئيس المحكمة أنه وطيلة التسعين مداولة التي عقدت في إطار القضية لم يتم تحديد الجهات التي استفادت من الأموال التي أرسلتها المجموعة وجنتها من أعمالها الإجرامية.

وأظهر بعض المتورطين تعاطفهم لتنظيم “الدولة الإسلامية”، وأحدهم متهم منذ العام الماضي بالانتماء إلى تنظيم إرهابي أجنبي. (DPA)

* الصورة تعبيرية

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