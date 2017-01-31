ألمانيا : تحقيقات حول ادعاءات بوقوع انتهاكات و طقوس مهينة و تحرش جنسي في قاعدة للجيش الألماني

تحقق وزارة الدفاع الألمانية في ادعاءات بوقوع انتهاكات في قاعدة تدريب للجيش، بعد تقارير حول تعرض جنود ذكور وإناث لطقوس مهينة وتحرش جنسي.

وقال ينس فلوسدورف، المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن الجيش بدأ في اتخاذ إجراءات تأديبية، وتم إيقاف سبعة أشخاص، ويجري الادعاء تحقيقات حول توجيه اتهامات جنائية.

أضاف فلوسدورف، اليوم الإثنين، أن المزاعم تتمحور حول ثلاث قضايا منفصلة، بعضها يعود إلى عام 2014.

وصرح للصحفيين في برلين أن هذه الادعاءات “مشينة ومثيرة للاشمئزاز، وبالتأكيد لا تعبر عن” القوات المسلحة الألمانية.

وأشار إلى أنه سيتم اطلاع النواب على نتائج التحقيقات الأولية اليوم الإثنين، وأن قائد أركان الجيش يعتزم زيارة القاعدة في بلدة بفوليندورف جنوب غربي البلاد، في وقت لاحق هذا الأسبوع.

يشار إلى أن ألمانيا لديها ما يقرب من 178 ألف جندي عامل. (AP)

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