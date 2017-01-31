ألمانيا : ضبط سوريين دخلوا بشكل غير شرعي عبر حافلة قادمة من إسبانيا

قالت مجلة فوكوس الألمانية إنه الشرطة الإتحادية ألقت يوم الجمعة الماضي أثناء تفتيشها بمدينة أوفنبورغ جنوب غربي ألمانيا ، القبض على 40 شخصاً دخلوا البلاد بصورة غير شرعية.

وأضافت أنهم استقلوا قطارات وحافلات السفر للمسافات الطويلة العابرة للحدود.

وذكرت المجلة، بحسب ما ترجم عكس السير، أنه من بين الواصلين 24 شخصاً من إسبانيا مستقلين حافلة للمسافات الطويلة عبر فرنسا وانتهى بهم المطاف في مدينة كيهل الألمانية، وهم 22 سوري بينهم 9 أطفال وآخر كاميروني وواحد ليبي الجنسية.

وتم إحالتهم إلى مدينة كارلسروه لفرزهم إلى مراكز استقبال اللاجئين.

وفي إطار حملة التفتيش، تمكنت الشرطة أيضاً من إلقاء القبض على إثنين من غانا قادمين بواسطة حافلة من ميلان حيث أظهروا لرجال الشرطة هويات إيطالية مزيفة.

وختمت المجلة بالقول إنه منذ طليعة عام 2017 قد دخل إلى مدينة أوفنبورغ حوالي 245 شخص غير شرعي، مقارنة بعام 2016 فقد تمكن حوالي 2355 شخص من دخول المدينة دون وثائق قانونية.

عكس السير