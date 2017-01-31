” إنفجار موبايل ” يتسبب ببتر إصبع رجل و إصابة ابنه في حمص !

انفجر هاتف محمول من نوع “نوكيا” في منزل بحي الزهراء بحمص، ما أدى إلى إصابة أب وابنه.

وقالت وسائل إعلام موالية إن ضياء الأحمد (40 عاماً) أصيب مع ابنه (12 عاماً) بجروج نتيجة الشظايا التي نتجت عن انفجار الهاتف في منزلهم بحي الزهراء.

ونقل الإعلام الموالي عن مصدر في الأمن الجنائي قوله إن “الطالب يعقوب وأثناء عودته من مدرسته يوم الإثنين عثر على الجوال في حي جب الجندلي فاصطحبه لمنزله وقام بإعطائه لوالده”.

وأضاف : “الأب وعند قيامه بوصل الجهاز بالشاحن انفجر مباشرة، الأمر الذي أدى لإصابته هو وابنه بجروح نتيجة الشظايا التي تطايرت، وتم إسعافهما إلى المشفى، حيث اضطر الأطباء لبتر أصابع اليد اليمنى للأب”.

وختم بالقول إنه “لا يوجد حالياً أي معلومات مؤكدة عن سبب الإنفجار إن كان نتيجة تأكسد أو مشكلة في الجهاز أم أنه مفخخ بطريقة ما”.

عكس السير