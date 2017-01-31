ابتكار جهاز يتنبأ بالمرض قبل ساعات من بدء أعراضه

توصل العلماء إلى تطبيق جديد رائع تم تطويره، يستطيع تنبيه المستخدم مقدماً إذا كان على وشك الإصابة بمرض الإنفلونزا، على سبيل المثال.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية تمكن الباحثون من ابتكار تطبيق طبي بإمكانه تنبيه المستخدم قبل 12 ساعة من إصابته بالإنفلونزا.

ووفقاً للتقارير سوف يستخدم تطبيق “سيك بت” المعلومات من خلال أجهزة الصحة القابلة للارتداء لمراقبة معدل ضربات القلب ودرجة الحرارة.

وقد أمضى فريق طبي في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا آخر 11 شهراً في العمل مع مجموعة من 43 متطوعاً، باستخدام مجسات لتعقب صحة المجموعة.

وقال رئيس المشروع البروفيسور “مايكل سنايدر” إن أجساد المتطوعين أعطت علامات خفية بأن المرض قادم قبل ساعات من شعورهم بأي أعراض.

وقال: “لقد اكتشفنا أنه بمجرد أن تبدأ إصابة الأفراد بالمرض حدث ارتفاع في معدل ضربات القلب ودرجة الحرارة وانخفض مستوى الأوكسجين في الدم وحينها يعطي التطبيق أول تنبيه بأن هناك خطباً ما”.

ويشير بحث الفريق بأنه يتم الإخطار بمجرد زيادة معدل ضربات القلب بنسبة 10% حتى يعلم الشخص أنه على وشك الإصابة بالمرض.

وبما أنه يسهل تتبع معدل ضربات القلب بوساطة أجهزة يمكن ارتداؤها فإن التطبيق “سيك بت” المُطور لديه القدرة على اكتشاف مرضك قبلك طبقاً لما ذكرت شبكة إرم نيوز ، وهذا يعني أن التطبيق يمكن أن يحذرك مقدماً بـ12 ساعة قبل شعورك بأي أعراض للإصابة، ما يتيح لك الوقت للاستعداد وبالتالي يزيد من سرعة التعافي.

وقال البروفيسور سنايدر: “من الوارد أن تنظر إلى الشاشة وتجده يحذرك بأنك على وشك الإصابة بالمرض وعندها قد تفضل البقاء في المنزل وتناول حساء الدجاج”.

ولكن التطبيق سيكون له تأثير أكبر بالنسبة لكبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة الذين يمكن أن يتم تنبيههم كلما كانت حالتهم على وشك أن تزداد سوءاً.

عكس السير