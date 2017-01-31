العراق : إعدام سوري أدين بنقل حوالات مالية من أوروبا و أفريقيا لتنظيم ” داعش “

أعلن المتحدث الرسمي بإسم مجلس القضاء الأعلى في العراق الثلاثاء بان المحكمة الجنائية المركزية في بغداد أصدرت حكماً بالإعدام على مدان سوري الجنسية متورط بعمليات نقل حوالات مالية من بلدان أوروبية وأفريقية وعربية إلى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، في تصريح صحفي، إن المحكمة الجنائية المركزية نظرت دعوى متهم سوري الجنسية تم إلقاء القبض عليه بإنزال جوي قرب الحدود العراقية السورية.

وأضاف أن التحقيقات اثبتت تورط المتهم بعمليات تلقي حوالات من بلدان أوروبية وافريقية وعربية وأرسلها إلى تنظيم داعش الارهابي.

وأشار إلى أن جميع الأدلة كانت كافية لإدانة المتهم وأن المحكمة الجنائية المركزية قررت الحكم عليه بالإعدام وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. (DPA)

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