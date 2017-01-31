العريفي : الغرب يهتم بالمرأة بالخليج و ينساها في سوريا و أفغانستان ( فيديو )

نشر الداعية الإسلامي، محمد العريفي، مقطع فيديو، يتعلق بسبب اهتمام الغرب بوضع المرأة بالخليج وينسى على حد تعبيره للمرأة في مناطق أخرى في سوريا وأفغانستان.
جاء ذلك في تغريدة للعريفي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال في تعليق على الفيديو: “وضع المرأة في الخليج، سبب اهتمام الغرب به، ونسيانهم للمرأة السورية والأفغانية والروهنجية!”. (CNN)
عكس السير
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معو حق الشيخ .. الغرب ” منافق ” يشاهد عشرات الآلاف من النساء السوريات في السجون يتعرضن للاغتصاب ، ولا يحكي بكلمة وحدة !! كل يلي بيهم الغرب أن تكون المرأة العربية ” فاسدة ” . عم يحكو عن ضرورة قيادة المرآة للسيارة في السعودية . يا جماعة يوجد في أميركا ” طائفة مسيحية متشددة ” تحرم على نفسها كل شي ( مصنوع ) !! يعني السيارة والطائرة حرام ركوبها عند أفراد هاي الطائفة لانها ” مصنوعة ” !! والمشكلة هاي الطائفة عددها بالملايين ! وسيلة التنقل لهاي الطائفة هي الخيول والحمير والبغال !! لماذا الأميركان لا يقضون على هاد التخلف الموجود في بلدهم ، بدل الاهتمام بالمرآة في الخليج ؟! حتى تنظيم ” داعش ” يركبون السيارات ولا يؤمنون بهاد التخلف الموجود عن هاي الطائفة الأميركية المتشددة !