العريفي : الغرب يهتم بالمرأة بالخليج و ينساها في سوريا و أفغانستان ( فيديو )

نشر الداعية الإسلامي، محمد العريفي، مقطع فيديو، يتعلق بسبب اهتمام الغرب بوضع المرأة بالخليج وينسى على حد تعبيره للمرأة في مناطق أخرى في سوريا وأفغانستان.

جاء ذلك في تغريدة للعريفي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال في تعليق على الفيديو: “وضع المرأة في الخليج، سبب اهتمام الغرب به، ونسيانهم للمرأة السورية والأفغانية والروهنجية!”. (CNN)

عكس السير