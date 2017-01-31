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الفيلسوف المصري مراد وهبة : كما السيسي .. الله أرسل ترامب لإنقاذ الحضارة من الخلافة الإسلامية ( فيديو )

‏7 ساعات مضت أهم الأخبار, فلاش 7 تعليقات

الفيلسوف المصري مراد وهبة : كما السيسي .. الله أرسل ترامب لإنقاذ الحضارة من الخلافة الإسلامية ( فيديو )

عكس السير

7 تعليقات

  1. ابو محمد
    يناير 31, 2017 , 5:41 ص في 5:41 ص

    معتوه اخر يعرف الغيب

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  2. ورقة التوت
    يناير 31, 2017 , 7:27 ص في 7:27 ص

    رجل الكازينوهات اصبح برأي هذا المنافق رسولا من الله فلتحل عليك وعلى امثالك لعنه الله في الدنيا والاخره الامريكيين خرجوا بمظاهرات ووصفوه بالعنصري والنازي وانت يافيلسوف الكذب امريكي اكثر من الامريكيين

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  3. أبو كرتونة
    يناير 31, 2017 , 7:28 ص في 7:28 ص

    سافل وضيع . . نرجو من الموقع عدم أدراج تعليقات عنصرية لشخصيات تافهة مغمورة في بلدها أصلا” . . تنافق على حساب السوريين لتسلط الأضواء

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  4. ابو فاضل
    يناير 31, 2017 , 8:52 ص في 8:52 ص

    الممانعة … القيادات الفذة و الشجاعة … الانقلابي السيسي .. الحكومات الفاسدة … الطغاة و الاستبداديين ….. اعلاميين هذه الانظمة … بياخدوا نفس الحشيش …

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  5. محمد الدوماني
    يناير 31, 2017 , 9:09 ص في 9:09 ص

    سبحان الله, لم أكن أتوقع أن يصل حال مصر وأهلها إلى هذا المستوى من الإنحطاط وعلى كل الأصعدة وفي كل المجالات. اقتصادياً قد وصلتم إلى الحضيض, علمياً لم تقدموا شيئاً يذكر منذ ما يزيد على 10 أعوام, دينياً رأينا من شيوخكم العجب, سياسياً لا تعليق فمن يقودكم لا يمكن أن أعينه مستخدم لتنظيف الحمامات فحتى هذه الوظيفة لا يمتلك مؤهلاتها, اعلامياً وصل إعلامكم إلى أدنى دركات الحقارة, والأن يطل علينا شياطينكم من الإنس بالكفر الصريح. ألا لعنةُ الله على الظالمين.

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  6. dr george
    يناير 31, 2017 , 10:11 ص في 10:11 ص

    الله يقويك ويطول عمرك

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  7. كابوس
    يناير 31, 2017 , 10:37 ص في 10:37 ص

    حريم السلطان روبيضية الزمن الخسيس آل رغدة و هيفا.

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