الفيلسوف المصري مراد وهبة : كما السيسي .. الله أرسل ترامب لإنقاذ الحضارة من الخلافة الإسلامية ( فيديو )
عكس السير
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7 ساعات مضت أهم الأخبار, فلاش 7 تعليقات
الفيلسوف المصري مراد وهبة : كما السيسي .. الله أرسل ترامب لإنقاذ الحضارة من الخلافة الإسلامية ( فيديو )
معتوه اخر يعرف الغيب
رجل الكازينوهات اصبح برأي هذا المنافق رسولا من الله فلتحل عليك وعلى امثالك لعنه الله في الدنيا والاخره الامريكيين خرجوا بمظاهرات ووصفوه بالعنصري والنازي وانت يافيلسوف الكذب امريكي اكثر من الامريكيين
سافل وضيع . . نرجو من الموقع عدم أدراج تعليقات عنصرية لشخصيات تافهة مغمورة في بلدها أصلا” . . تنافق على حساب السوريين لتسلط الأضواء
الممانعة … القيادات الفذة و الشجاعة … الانقلابي السيسي .. الحكومات الفاسدة … الطغاة و الاستبداديين ….. اعلاميين هذه الانظمة … بياخدوا نفس الحشيش …
سبحان الله, لم أكن أتوقع أن يصل حال مصر وأهلها إلى هذا المستوى من الإنحطاط وعلى كل الأصعدة وفي كل المجالات. اقتصادياً قد وصلتم إلى الحضيض, علمياً لم تقدموا شيئاً يذكر منذ ما يزيد على 10 أعوام, دينياً رأينا من شيوخكم العجب, سياسياً لا تعليق فمن يقودكم لا يمكن أن أعينه مستخدم لتنظيف الحمامات فحتى هذه الوظيفة لا يمتلك مؤهلاتها, اعلامياً وصل إعلامكم إلى أدنى دركات الحقارة, والأن يطل علينا شياطينكم من الإنس بالكفر الصريح. ألا لعنةُ الله على الظالمين.
الله يقويك ويطول عمرك
حريم السلطان روبيضية الزمن الخسيس آل رغدة و هيفا.