بالفيديو .. أسترالية توثق آخر لحظات حياتها قبل تحطم طائرتها

وثقت امرأة أسترالية آخر لحظات في حياتها بشريط فيديو، قبيل دقائق من مصرعها مع صديقها في تحطم طائرة صغيرة.

ونشرت إندا كاكرواتي (30 عاما) الفيديو على موقع “إنستغرام” من داخل قمرة قيادة الطائرة التي كان يقودها صديقها الطيار بيتر لينتش أثناء رحلة تدريبية ، بحسب قناة سكاي نيوز ، وكانت كاكرواتي تتحدث بسعادة أثناء الفيديو، وهأنت فيه أصدقاءها بمناسبة اليوم الوطني للبلاد.

وكان الصديقان يستعدان للمشاركة في العروض الجوية خلال اليوم الوطني لأستراليا، الذي يوافق الـ26 في يناير الجاري لكن طائرتهما سقطت أمام عدسات الكاميرات في نهر بمدينة برث غربي البلاد.

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