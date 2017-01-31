” ثمن بخس ” لإزالة اسم باييه من قمصان وست هام

بعد انتقال #ديميتري_باييه إلى أولمبيك مرسيليا مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (31.2 مليون دولار) عرض #وست_هام_يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم على جماهيره استبدال قميص باييه بمقابل مادي قليل.

وكتبت كارين برادي التي تشغل منصب نائب رئيس النادي عبر تويتر في ردها على سؤال “أعد قميص باييه لأي من متاجر النادي وستحصل على قميص جديد مقابل 25 جنيها إسترلينيا.”

وفي المعتاد يبلغ ثمن قميص وست هام قصير الأكمام لموسم 2016-2017 بدون اسم اللاعب على ظهره 55 جنيها لكنه يباع الآن بسعر مخفض يبلغ 36.66 جنيه في متجر النادي الإلكتروني.

وأصبح الفرنسي الدولي باييه – الذي تألق مع بلاده في بطولة أوروبا 2016 – أحد اللاعبين المفضلين لجماهير وست هام بعد انضمامه من مرسيليا في 2015 في صفقة ذكرت وسائل إعلام أن قيمتها بلغت 10.7 مليون جنيه إسترليني.

وتدهورت العلاقة عندما أعلن اللاعب أنه لا يرغب في الاستمرار في النادي الواقع في شرق لندن وأنه يريد العودة لمرسيليا في فترة الانتقالات الحالية بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز ، واتهم ديفيد سوليفان الشريك في ملكية وست هام اللاعب بعدم الاحترام.

وقال “يود النادي أن يسجل إحباطه الشديد إذ أن ديميتري باييه لم يبد لنا الالتزام والاحترام نفسه الذي أظهره له النادي وجماهيره.. خاصة عندما كافأه وست هام بعقد جديد مربح لخمس سنوات ونصف في العام الماضي فقط.”

وتعاقد وست هام الأسبوع الماضي مع روبرت سنودغراس جناح منتخب اسكتلندا من هال سيتي المتعثر مقابل 10.2 مليون جنيه إسترليني.

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