زعيم المعارضة في تركيا يصف زيارة مستشارة ألمانيا لأنقرة بالمساعدة لأردوغان

انتقد زعيم المعارضة التركية بشدة الزيارة المخطط لها للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتركيا.

وقال كمال قليتش دار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تصريحات خاصة لصحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية في عددها الصادر الاثنين، إن هذه الزيارة سوف تؤدي إلى مساعدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حشد الدعم لتأييده.

ومن المقرر أن يصوت المواطنون الأتراك في استفتاء شعبي في نهاية شهر آذار/مارس أو نيسان/أبريل القادم على تطبيق النظام الرئاسي الذي يسعى إليه أردوغان.

وقال قليتش دار أوغلو إن الرسالة التي توصلها ميركل مفادها “أنها تدعم هذه الخطة بزيارتها”.

وسوف تتوجه ميركل إلى تركيا يوم الخميس القادم لإجراء مباحثات سياسية هناك.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حالياً أجرى قبل أكثر من أسبوع التعديل الدستوري لصالح نظام رئاسي من شأنه أن يمنح أردوغان المزيد من السلطة.

ويرى زعيم المعارضة التركي أنه لن يكون هناك دعاية انتخابية عادلة للاستفتاء الشعبي، وقال: “إن أردوغان يسيطر على ما يزيد من 90 بالمئة من وسائل الإعلام. وتسير الدعاية لصالح أردوغان على مدار الساعة تقريباً”، وأشار بقوله: “إن من ينتقد، سيضطر للخوف من الزج به في السجن. إننا نعيش في مناخ الخوف”. (DPA)

عكس السير