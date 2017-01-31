سفارات سودانية ” تؤكد و تنفي ” لعكس السير فرض ” فيزا ” على السوريين .. الجدل مستمر و إعلام النظام يدلي بدلوه

أكدت إحدى سفارات السودان لعكس السير صحة الأنباء التي أفادت بفرض “فيزا” على السوريين، فيما نفت أخرى ذلك.

وتواصل عكس السير مع سفارة السودان في أنقرة (تركيا)، حيث أكد أحد موظفيها عبر الهاتف أن “لا فيزا مفروضة على السوريين”، وأن “لا شيء متعلق بذلك وصلنا حتى الآن”.

وعلى عكس أنقرة، قال موظف في سفارة السودان بأمستردام (هولندا)، عبر الهاتف لعكس السير، إن السوري بات بحاجة لـ “فيزا” إن رغب بالسفر إلى السودان، وإن عليه الحصول على “دعوة” من شخص سوداني أولاً للحصول عليها.

وكان عكس السير أول وسيلة إعلامية وصلت للمصدر الرئيسي للخبر وفندت ما ورد فيه وبحثت في وسائل الإعلام السودانية وأكدت صعوبة نفيه أو تأكيده بشكل قطعي نظراً لغياب مصدر سوداني رسمي.

من جهتها، قالت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، إن السفارة السودانية في دمشق نفت لها ما تم تداوله عن فرض السودان تأشيرة دخول على السوريين.

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