سفير السودان لدى النظام في دمشق يحسم الجدل حول فرض ” فيزا ” على السوريين ( فيديو )

سفير السودان لدى النظام في دمشق “خالد أحمد محمد علي” يحسم الجدل حول فرض ” فيزا ” على السوريين ( فيديو )

نفى سفير السودان في دمشق خالد أحمد محمد علي ما تم تداوله حول طلب بلاده تأشيرة دخول من المواطنين السوريين.

وأوضح السفير في تصريح خاص لوكالة أنباء النظام سانا : “إعفاء السوريين من طلب تأشيرة الدخول أمر صادر من رئيس جمهورية السودان وبالتالي هو الجهة التي تملك الحق في فرض التأشيرة ولم يصلنا من وزارة الخارجية أو أي جهة أخرى ما يؤكده”.

وقال إن “سورية فتحت أبوابها دائما لأبناء السودان وأبناء الأمة العربية وبالتالي فإن أقل واجب يمكن أن يقدمه السودان أن يعامل أبناءها بالمثل فضلا عن المواقف الكثيرة التي وقفتها سورية مع السودان ما يحتم على السودان أن يقف مع أخوته السوريين وكل العرب في أوقات الشدة كما في أوقات الرخاء”.

وبين السفير أن عديد الجالية السورية المقيمة في السودان ما بين “250 و300 ألف نسمة.. عدد كبير منهم من رجال الأعمال ويمتلكون المصانع والمشاريع الكبيرة والتجارة المختلفة وغيرها من المجالات دون أي مشكلة”.

وقال إن “السودان فتح المجال للسوريين وهي فرصة لرجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال منهم أن يستثمروا في بلادنا التي تتمتع بإمكانيات عالية تشكل مجالات واسعة للاستثمار”.

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