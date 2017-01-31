سيدة الأعمال السعودية رنا القصيبي “ تخلع ” زوجها الممثل المصري حسين فهمي

تقدمت سيدة الأعمال السعودية، رنا القصيبي، بقضية خلع ضد زوجها الفنان المصري حسين فهمي، بعد أشهر من انفصالهما، ورفضه تطليقها، متنازلة عن كل حقوقها.

وذكرت مصادر مصرية أن القصيبي، التي تعاني من فقدان البصر وأثار زواجها بالفنان المصري قبل عدة أعوام جدلا، أكدت أمام المحكمة أنها “تبغض الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود الله معه” وفقا لشبكة أخبار “24”، وهي الجملة القانونية التي يجب أن تقولها الزوجة الطالبة الخلع.

وأعادت رنا مقدم الصداق الذي قدمه لها زوجها الفنان حسين فهمي، والبالغ ليرة ذهبية واحدة، حيث تسلمه محاميه بسبب غياب “فهمي” عن الجلسة، .

وطلبت القصيبي الخلع بعد خلافات كبيرة بين الزوجين، وصلت ذروتها حين تقدمت رنا ببلاغ رسمي إلى الشرطة تتهم فيه زوجها بطردها من منزلها في القاهرة وإلقاء ملابسها في الشارع.

عكس السير