طلال سلو : لأول مرة .. أمريكا تمنح قوات سوريا الديمقراطية ” مركبات مدرعة “

قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية لرويترز يوم الثلاثاء إن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة زودتهم بمركبات مدرعة لأول مرة مما يوسع الدعم منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال طلال سلو المتحدث باسم “قسد” إن المركبات المدرعة وناقلات الجند وصلت قبل أربعة أو خمسة أيام.

وأضاف أنه رغم أن العدد قليل “هذا دليل أن هناك بوادر دعم. سابقا لم يكن يأتينا بهذا الشكل. كان يأتينا… أسلحة خفيفة وذخائر وهذه هي المرة الأولى التي يأتينا فيها هذا الدعم العسكري بهذا الشكل”. (REUTERS)

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