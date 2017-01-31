في مصر .. شاب ينقذ ابنة شقيقته من الاغتصاب ثم يغتصبها !

قامت ربة المنزل المصرية “أ. م” بتقديم بلاغ ضد شقيقها “ع.م” و العامل “ش. أ” تتهمهما فيه باغتصاب طفلتها وهتك عرضها.

وقالت السيدة إن الأمر بدأ بطلبها من شقيقها تركيب سيراميك لأحد جيرانها ، وأثناء عودتها للمنزل تزامناً مع استمرار شقيقها في العمل لدى الجيران فوجئت بتعرض ابنتها للاغتصاب عن طريق شقيقها وعامله.

وألقى رجال الأمن القبض على المتهمين حيث اعترف خال الطفلة أنه أرسل العامل لتجهيز المعدات قبل ذهابه للعمل في أحد الأيام وأثناء وصوله لمقر العمل وجد باب شقة شقيقته بالعمارة نفسها مفتوحاً على غير العادة؛ ما دفعه إلى استطلاع الأمر وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، ودخل المتهم شقة شقيقته ليجد العامل يغتصب الطفلة المعاقة ذهنياً، فأنقذها منه ثم قام باغتصابها.

وذكر العامل في التحقيقات أنه تناول قرصاً من مخدر الترامادول قبل بدء العمل ليساعده على التحمل لكنه ارتكب الجريمة بغير إرادة فعلية منه وتحت تأثير المخدر، وفقاً لقوله.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة القضية وعرض الطفلة على الطب الشرعي للكشف عليها وإعداد تقرير بحالتها وتحريات المباحث حول الواقعة.

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