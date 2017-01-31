لاجئ سوري في هولندا يعبر عن دعمه للسياسي اليميني المتطرف المعادي للاجئين ” خيرت فيلدرز ” .. و الأخير يشارك تصريحاته عبر تويتر !

عبر لاجئ سوري في هولندا عن دعمه للسياسي الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، مؤكداً أنه سيصوت له لو كان بإمكانه المشاركة بالانتخابات.

ونقلت صحيفة “توبانيتا” الهولندية المحلية عن باسكال يعقوب (19 عاماً) قوله إن فيلدرز على حق بكل ما يقول.

وقال يعقوب الذي يقطن في مدينة أنسخدي : “السياسة الهولندية مملة لذلك لا أهتم بها كثيراً .. وإن كان ممكناً أن أصوت فلا أعرف لمن سأصوت أو لماذا .. لقد تابعت الانتخابات الأمريكية وشاهدت السجالات التي حصلت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتساؤل كيف يمكن أن يفوز ترامب ؟ .. والآن قرأت تصريحاته عن وجوب إغلاق الحدود”.

وتابع، بحسب ما ترجم عكس السير : “خيرت فيلدرز هو الوحيد الذي استطاع التصريح، هو محق بكل ما يقوله، وما قاله عن المغاربة أيضاً .. أنا كاثوليكي قدم من سوريا، لا أريد الإساءة لأحد لكنني أقصد الأشخاص الذين لا يقدمون صورة جيدة في هولندا”.

وأكد يعقوب أنه سيصوت لفيلدرز لو كان بإمكانه التصويت، فالسياسة الهولندية بحاجة لأشخاص مثله، على حد زعمه.

وغرد السياسي الهولندي تصريحات يعقوب، والمثير للسخرية في تصريحات اللاجئ السوري، وهو الأمر الذي ذكره أحد الردود على التغريدة، أن وجود فيلدرز في السلطة لم يكن ليسمح له باللجوء إلى هولندا.

وعلى متابع على تغريدة فيلدرز بالقول : “رائع لكن بحسب فيلدرز فلا يجب ان يكون باسكال موجودا هنا”، وقال آخر : “كم دفعت له يا فيلدرز؟”، وأضاف ثالث : “من السهل أن نعرف لماذا ترك ترامب الحدود مفتوحة للسوريين المسيحيين”.

وكان السياسي الشعبوي الهولندي علق على قرار ترامب الأخير بالقول : “حسناً فعل رئيس الولايات المتحدة، هذه هي الطريقة الوحيدة للبقاء آمناً وحراً .. كنت لأفعل المثل، آمل أن تضيف المزيد من الدول الإسلامية مثل السعودية قريباً”.

ويعتبر فيلدرز المدان بتهمة التحريض على الكراهية، من أبرز الشخصيات السياسية المناهضة للإسلام واللاجئين في أوروبا، ويتوقع أن يحصد حزبه “الحرية” أكبر نسبة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الهولندية التي ستجرى في 15 آذار، بحسب سكاي نيوز.

أما أشهر تصريحات فيلدرز المتعلقة باللاجئين السوريين، فكانت في تشرين الثاني 2013، وجاء فيها بحسب إذاعة هولندا العالمية : “هل صحيح أنه إعتبارا من 15 نوفمبر سيوف تستقبل هولندا 600 لاجىء سوري في منازل العطلات في دونريل؟ إذا كان الامر صحيحا، لما لا نرسلهم الى الإمارات العربية او غيرها من دول الخليج الغنية حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالبحر هناك؟ لما لا نطالب بإستقبال اللاجئين السوريين في دول المنطقة هناك، بدلا من ان نعطيهم مأوى وإقامة كهدية في هولندا؟”.

وكان حزب الحرية قد سبق وعبر عن رفضه لإستقبال لاجئين سوريين في هولندا، مطالبا قطر بإستضافتهم.

وكان “خيرت فيلدرز” نشر مسودة البرنامج الانتخابي للحزب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث شكّل وعده الأساسي “إزالة الدين الإسلامي” من هولندا، عبر غلق كافة المساجد، وحظر القرآن الكريم، وإلغاء تصاريح الإقامة للاجئين في البلاد”.

وتعهد الحزب في مسودة برنامجه الذي نشره زعيمه أيضاً على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “توتير” بالتزامن مع نشره على موقع الحزب، بعدم استقبال اللاجئيين والمهاجرين من الدول الإسلامية، وسحب تصاريح الإقامة الممنوحة خلال فترة محددة، وغلق مراكز اللاجئين.

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