لاعب ليستر سيتي يشعر ” بالخيانة ” و يتعهد بعدم اللعب للفريق مرة أخرى

وجه الأرجنتيني ليوناردو أولوا لاعب #ليستر_سيتي حامل لقب الدوري الانكليزي الممتاز البريميير ليغ إنتقادات شديدة للمدير الفني الإيطالي لفريقه كلاوديو رانيري بسبب رفضه صفقة انتقاله لساندرلاند.

وقال أولوا إنه يشعر بأنه تعرض للخيانة من قبل رانيري وإدارة النادي وأضاف على حسابه على موقع فيسبوك أنه لن يلعب للفريق مرة أخرى.

وكان اللاعب البالغ من العمر 30 عاما قد طلب الرحيل عن الفريق حيث لم يبدأ إلا مباراة واحدة للفريق هذا الموسم.

وانتقل أولوا لليستر سيتي عام 2013 قادما من فريق ألميريا الإسباني في عقد يمتد لمدة 4 سنوات مقابل 8 ملايين جنيه استرليني وبحسب ما اوردت هيئة الإذاعة البريطانية ، وشارك اللاعب مع ليستر في 58 مباراة سجل خلالها 26 هدفا ويبقى في عقده نحو عام ونصف.

وكانت قيمة عقد اولوا هي الأكبر في تاريخ ليستر سيتي عام 2013 قبل أن يتعاقد الفريق الموسم الجاري مع الجزائري إسلام سليماني مقابل 29 مليون جنيه استرليني.

وقال اولوا إن رانيري قال إنه مستعد لتركه يرحل إذا تلقى عرضا لبيعه مقابل 4 ملايين او 5 ملايين جنيه استرليني مشيرا إلى انه تلقى عرضا اكبر من ذلك لكنه رفض ان يتركه ، وأضاف ان رفض رانيري وإصراره على إبقائه يدمر مستقبله الكروي.

أما رانيري فأوضح أنه لايمتلك مهاجمين في الفريق سوى سليماني و أولوا وبالتالي لايمكنه الاستغناء عن احدهما.

وقال رانيري “أرغب في بقاء أولوا معنا وأتمنى أن يهدأ ويتفهم موقفي رغم اني أعلم أنه لايشعر بالسعادة وأتفهم موقفه” ، وأضاف “الفريق يتفهم موقفي بكل وضوح وكذلك أولوا نفسه وهو لاعب رائع ورجل رائع وانا مؤمن بقدراته”.

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