لماذا ينوي هذا المليونير البريطاني التبرع بشقة فارهة دون مقابل ؟

ينوي رجل أعمال بريطاني ثري التبرع بشقة فارهة تبلغ قيمتها عشرات الآلاف من الدولارات، لأحد المحتاجين، وذلك لأنه أمضى طفولته مشرداً في الشوارع.

وعرض المليونير ماركو روبينسون الذي أمضى طفولته وهو ينام على مقاعد الحدائق، شقة فارهة تبلغ قيمتها 120000 جنيه استرليني ليتبرع بها لمن يحتاجها ، ومن المزمع أن يختار روبنسون الشخص الذي يستحق الشقة، عبر برنامج وثائقي يبث على مدى 6 أسابيع على القناة الرابعة.

يذكر بأن روبنسون الذي يملك أكثر من 150 عقاراً حول العالم، ينوي التبرع بالشقة المفروشة في منطقة بيرستون، بمدينة لانكس البريطانية وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية ، وسوف يتكفل بكافة الضرائب المفروضة على الشقة لفترة طويلة.

وقال روبنسون: “اعتدت أن أنام على المقاعد في الحدائق العامة أنا ووالدتي لسنوات طويلة، قبل أن يبتسم لنا الحظ ونخرج من حالة الفقر المدقع التي كنا نعيش فيها”.

وأضاف: “أعرف شعور من لا يملك أي مأوى، لذا سأتبرع بإحدى الشقق التي أملكها للشخص الذي يحتاجها، أبحث عن الشخص المناسب وسيتم الإعلان عن اسمه في برنامجي على القناة الرابعة”.

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