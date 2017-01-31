ماذا قال الممثل المعارض جمال سليمان لمراسل تلفزيون النظام الذي طالبه بالعودة إلى سوريا ؟ ( فيديو )

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كلام ع الوجع….
كلنا هيك…
لا أحد يختار ترك بلده واحباىه…
نحن أجبرنا _أجبرنا _أجبرنا على أن نترك سوريا …
أتمنى أن يفهم موالو نظام الفسد وما تدعيه المكنة الاعلامية التابعة له, هذا الكلام
أصحاب(( نظرية المؤامرة الكونية ))
كلام جميل استاذ جمال ، كل من وقف ضد الاسد هو ارهابي وقواد وحامل سلاح وصهيوني :(
هاد الصرصور يلي عامل حاله صحفي هو كلب سفير النظام في موسكو . زوجته هي من تدعمه وذلك بفضل قدراتها عند بعض مسؤولي النظام . وعلى فكرة هو لايفقه شئ
كلام رائع ومنطقي لا غبار عليه
كلام معسول وفض مجالس … انت ويلي جالس معك معارضه صوريه أنتم مو بس بحض الوطن أنتم بحضن بثار الاسد ذات نفسه.
الجيش السوري: جيش طائفي بني على الطائفيه وليس جيش وطني والدليل أمامك ياخفيف دمر البلد وشرد الناس وسرق احلامهم ومتاعهم… الجيش الوطني لايستدعي مليشيات طائفية لتحارب وتذبح شعبه
خائف من المسلحين هؤلاء المسلحين اسمهم ثوار …. ثاروا لحمايه ممتلكاتهم وأعرضهم ضد نظام طائفي مخابراتي قذر، جلب علويين الساحل للمدن للتجسس على جيرانهم وأصدقائهم مقابل معاشات وامتيازات من مراكز الأمن السادية القذره .
حوار سوري سوري مع من؟ معك او مع عميل الاختلال الروسي يلي جالس معك وعلى ماذا!!! على بقاء الحكم الطائفي ونظام العهر المخابراتي
يا سليمان خليك بالتمثيل ولا تصدق انك سياسي وأستاذ بعلم لاجتماع
المعهد السيينمائي ليست شهاده سياسه واقتصاد او علاقات دوليه
ارجع بالعلن لحضن معلمك ولا داعي للف والدوران والمتل الشامي بيقول:
الكلب ما بيعض ذيله
تحية لجمال و رفاقه فهم مثل كل السوريين الشرفاء قالوا لا لحكم عصابات حماية الكابريهات و الكرخانات و الأكشاك، قالوا للمخرز بأسم عيون جميع السوريين المظلومين الفقراء المثكلين بأبنائهم لن نسمح لكم بعد اليوم ان تجعلوا من سوريا الجميلة، مفرزة، قتلوا كل شيئ جميل في وطن الفصول الأربع، اصبح السوري فقير الجوار اللذين كانوا يوماً محافظات سورية، حتى أصبحت العاهرات تتعالى على ان (تضهر) مع السوري اللذي ٩٠٪ منه عامل بيتون او كرصون لكي يعيش كلاب الاسد بنعيم، وارد رامي من الخلوي فقط ٦٠ مليار ليرة شهرياً عندما كان الدولار ب ٤٦ ليرة، لم تعاني هذه البلد من احتلال اسوء من هؤلاء، لا احد يكره السوريين مثلهم، لن تعيش سوريا الا بموتهم.