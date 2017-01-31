محتوى جنسي و رخيص و عنصري .. تقرير مطول يتحدث عن ” أزمة الإعلام الحقيقية ” في لبنان ( فيديو )
عكس السير
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8 ساعات مضت أهم الأخبار, فلاش تعليق واحد
محتوى جنسي و رخيص و عنصري .. تقرير مطول يتحدث عن ” أزمة الإعلام الحقيقية ” في لبنان ( فيديو )
للأسف لبنان من بلد جبران خليل جبران والأخطل الصغير و و و و و
الى شرزمة من مهوسيي الغرب بتفاهته وانحطاطه وليس بتقدمه وتطوره
بلد صغير بامكانيات محدوده لكن عنده طاقات بشرية هائلة كلها تصدر نحو الخارج لكسب لقمة العيش
ونفس الحال عنا بسوريا,
الله يكون بعون هالشعوب