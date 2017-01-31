مسؤولون أمريكيون : إيران تختبر صاروخاً باليستياً في تحد لقرار الأمم المتحدة

قال مسؤولو أمريكيون، في تصريحات خاصة لشبكة “فوكس نيوز″ الاخبارية الأمريكية ، إن إيران اختبرت أول صاروخ باليستي في ظل إدارة الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب ، في انتهاك واضح آخر لقرار الأمم المتحدة. وجرى اطلاق الصاروخ من موقع معروف جيدا لاجراء الاختبارات خارج سمنان على بعد نحو 140 ميلا شرق العاصمة الإيرانية طهران امس الأحد. وقال المسؤولون ان الصاروخ الباليستي متوسط المدى خورامشهر انطلق لمسافة 600 ميلا قبل أن ينفجر في تجربة فاشلة.

يشار إلى أن قرار الأمم المتحدة رقم 2231 ،الذي ضدر بعد مرور أيام على توقيع الاتفاق النووي الإيراني ، يدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى عدم اجراء مثل هذه الاختبارات. وهذا الاختبار هو ثاني اختبار لصاروخ باليستي منذ شهر تموز/يوليو الماضي ، الذي وقع فيه الاتفاق النووي بين ايران وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين والمانيا.

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