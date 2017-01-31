مصادر كردية : المرحلة القادمة من حملتنا المدعومة أمريكياً تهدف لعزل الرقة نهائياً

قال مصدر عسكري كردي الثلاثاء، إن المرحلة القادمة من حملة تدعمها الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” بسوريا تهدف إلى عزل مدينة الرقة نهائياً وقطع الطريق بينها وبين مناطق يسيطر عليها التنظيم المتشدد في محافظة دير الزور جنوباً.

وأضاف طالباً عدم ذكر اسمه، “المرحلة القادمة من الحملة ضد الدولة الإسلامية بسوريا تهدف إلى عزل الرقة نهائياً عن محيطها الجغرافي. ومن اجل تنفيذ ذلك يستوجب الوصول إلى طريق الرقة دير الزور. لكن هذه المهمة ستكون قاسية”.

من ناحية أخرى قال طلال سلو المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية “هناك تحضير لعمل جديد ستقوم به قوات سوريا الديمقراطية باتجاه تنظيم داعش الإرهابي خلال أيام معدودة”، ولم يقدم تفاصيل أخرى. (REUTERS)

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* الصورة : إحدى المدرعات الجديدة التي قدمتها أمريكا لـ ” قسد ” مؤخراً

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