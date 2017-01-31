” هواوي ” تكشف عن ساعتها الذكية المميزة الشهر المقبل

كشف مصدر مطلع أن شركة #هواوي بصدد تطوير ساعتها الذكية “هواوي ووتش 2” التي تعمل بنظام اندرويد وير 2.0، حيث من المقرر إطلاقها بداية الشهر المقبل.

وتشير التقارير أن الجيل الثاني من ساعة هواوي سيأتي بصميم رياضي وبسماكة 42 ملليمترا أقل من الاصدار السابق، مع شاشة عرض بقياس 1.4 بوصة وتصميم كلاسيكي للحزام الذي سيتوفر من الجلد أو الفولاذ المقاوم للصدأ ، وفقاً لقناة روسيا اليوم ، كما تدعم هواوي ووتش 2 ميزة الاتصال الخلوي بفضل تزويدها بمنفذ لشريحة SIM لتلقي المكالمات والاتصال بشبكة واي فاي من دون الحاجة إلى الهاتف.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة الصينية عن ساعتها الجديدة التي تنوي إطلاقها بنسختين، خلال فعاليات مؤتمر “Mobile World Congress” الذي سيقام في برشلونة الشهر المقبل.

كما تستعد غوغل للكشف عن الإصدار الجديد من نظام تشغيل الساعات الذكية اندرويد وير 2.0 في التاسع من فبراير/شباط المقبل، كما ستكشف غوغل بالاشتراك مع شركة إل جي عن نموذجين من الساعات الذكية الجديدة هما “إل جي ووتش سبورت” و”إل جي ووتش ستايل”.

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