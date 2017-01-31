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هولندا : رسام سوري لاجئ يعبر عن شكره للهولنديين برسم صورة الملك و الملكة ( فيديو )

‏10 ساعات مضت أهم الأخبار, طافشين تعليق واحد

هولندا : رسام سوري لاجئ يعبر عن شكره للهولنديين برسم صورة الملك و الملكة ( فيديو )

عكس السير

تعليق واحد

  1. ادلبي حر
    يناير 31, 2017 , 7:57 ص في 7:57 ص

    شعب منافق , هيك شخصيات متملقة للحكام هي من اوصلتنا الى هنا , 99% من الشعب العربي متملق و مسيح جوخ للمسؤولين حتى لو كان اذن مدرسة , يا اخي مو بإيدهم بيعبدو شي اسمو مسؤول , بحب خبرو للأخ يروح يبل رسوماتو بالمي و يشربهم لانو الجماعة ما راح يشيلو من ارضو و ما راح يعطوه اي امتيازات , لعاب غيرها غيرك كان اشطر.

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