هولندا : رسام سوري لاجئ يعبر عن شكره للهولنديين برسم صورة الملك و الملكة ( فيديو )

\u0647\u0648\u0644\u0646\u062f\u0627:\u0631\u0633\u0627\u0645 \u0633\u0648\u0631\u064a \u0644\u0627\u062c\u0626 \u064a\u0639\u0628\u0631 \u0639\u0646 \u0634\u0643\u0631\u0647 \u0644\u0644\u0647\u0648\u0644\u0646\u062f\u064a\u064a\u0646 \u0628\u0631\u0633\u0645 \u0635\u0648\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0643 \u0648 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0643\u0629(\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648)\r\n
شعب منافق , هيك شخصيات متملقة للحكام هي من اوصلتنا الى هنا , 99% من الشعب العربي متملق و مسيح جوخ للمسؤولين حتى لو كان اذن مدرسة , يا اخي مو بإيدهم بيعبدو شي اسمو مسؤول , بحب خبرو للأخ يروح يبل رسوماتو بالمي و يشربهم لانو الجماعة ما راح يشيلو من ارضو و ما راح يعطوه اي امتيازات , لعاب غيرها غيرك كان اشطر.