وزير الخارجية الفرنسي : سنضاعف عدد التأشيرات للإيرانيين

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت في طهران الإثنين أن فرنسا تعتزم مضاعفة عدد التأشيرات التي تمنح للإيرانيين، في الوقت الذي تحظر الولايات المتحدة منح التأشيرات لهم.

وصرح الوزير الفرنسي في مستهل زيارته للجمهورية الإسلامية “فرنسا ترغب في أن تتمكن بالسماح لعدد أكبر من الإيرانيين الراغبين في زيارة فرنسا، بتقديم طلبات للحصول على تأشيرات بأفضل الشروط”.

وأضاف في مقر السفير الفرنسي في طهران “هذا المشروع الذي يهدف إلى مضاعفة عدد التأشيرات التي تصدر حالياً للإيرانيين، سيبدأ سريانه في صيف 2017”.

وتصدر فرنسا 41 ألف تأشيرة سنوياً للمواطنين الإيرانيين.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية السبت إنها ستحظر دخول الأمريكيين إلى الأراضي الإيرانية رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “المهين” بحظر دخول الإيرانيين ومواطني ست دول يدين غالبية سكانها بالإسلام إلى الأراضي الأمريكية. (AFP)

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